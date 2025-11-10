"Il semble qu'on s'approche de la fin du +shutdown+", a déclaré dimanche Donald Trump. Les sénateurs américains sont parvenus à un accord destiné à mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics du pays depuis 40 jours, un record.
"On s'approche de la fin de la paralysie" budgétaire, déclare Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro