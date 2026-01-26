Des New-Yorkais participaient dimanche à une bataille de boules de neige dans le parc McCarren de Brooklyn, alors qu'une importante tempête hivernale balaye une grande partie des États-Unis. "Je crois qu'on avait tous besoin d'un peu de légèreté et de gaieté", explique une participante.
"On avait tous besoin d'un peu de légèreté": les New-Yorkais profitent de la neige à Brooklyn
