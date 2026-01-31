Novak Djokovic s'est imposé en 5 sets contre Jannik Sinner, le champion en titre, pour se qualifier en finale de l'Open d'Australie pour la onzième fois de sa carrière.
Novak Djokovic renverse Sinner et retrouve la finale de l'Open d'Australie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro