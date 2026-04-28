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Nouvelles frappes au Liban, l'armée israélienne appelle à l'évacuation de nouveaux villages

information fournie par France 24 28/04/2026 à 16:23

L'armée israélienne a appelé mardi 28 avril à l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban. Des frappes israéliennes hier ont tué 4 personnes dans le sud. Benyamin Netanyahou justifie ces attaques par la persistance de la menace du Hezbollah. Les précisions de notre correspondant au Liban, Serge Berberi.

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