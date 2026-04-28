L'armée israélienne a appelé mardi 28 avril à l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban. Des frappes israéliennes hier ont tué 4 personnes dans le sud. Benyamin Netanyahou justifie ces attaques par la persistance de la menace du Hezbollah. Les précisions de notre correspondant au Liban, Serge Berberi.
Nouvelles frappes au Liban, l'armée israélienne appelle à l'évacuation de nouveaux villages
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