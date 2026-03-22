Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI largement vainqueur de l'élection municipale à Paris, quitte son QG de campagne pour se rendre en Vélib à l'Hôtel de ville. IMAGES
Nouvellement élu, Emmanuel Grégoire se rend à l'Hôtel de ville de Paris en Vélib
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