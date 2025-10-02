Les manifestants défilaient jeudi à Lyon à l'appel de l'intersyndicale, qui espère décrocher in extremis des mesures de "justice sociale" du Premier ministre, dont le discours de politique générale est attendu dans les prochains jours.
Nouvelle journée de mobilisation à Lyon
