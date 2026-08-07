Des migrants dorment sur les plages et dans les rues de Ceuta, après avoir participé à l'arrivée massive sur le territoire espagnol il y a une semaine. Le gouvernement espagnol indique qu'environ 70.000 des 72.000 migrants entrés à Ceuta depuis le Maroc fin juillet sont depuis repartis.
"Nous voulons entrer en Europe" : des migrants dorment sur la plage de Ceuta
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