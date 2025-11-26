Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi affirme que l'Iran est "toujours prêt à négocier" sur le nucléaire avec les États-Unis, mais il déplore l'absence de "désir réel de négociation" du côté américain. Il annonce que l'échange des prisonniers français Cécile Kohler et Jacques Paris devrait avoir lieu "au cours des deux prochains mois". Sur Israël, il assure que "l'Iran est sorti victorieux" de la guerre de juin.
"Nous sommes prêts à négocier" sur le nucléaire avec Trump, dit le chef de la diplomatie iranienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro