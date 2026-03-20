"Nous pouvons l'emporter et alors tout changera de la cave au grenier dans ce pays", dit le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon à propos de la prochaine élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting de la candidate du parti à la mairie de Lille Lahouaria Addouche, avant le second tour des élections municipales le 22 mars.
"Nous pouvons l'emporter" en 2027, dit Mélenchon à Lille
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