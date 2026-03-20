 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Nous pouvons l'emporter" en 2027, dit Mélenchon à Lille

information fournie par AFP Video 20/03/2026 à 08:34

"Nous pouvons l'emporter et alors tout changera de la cave au grenier dans ce pays", dit le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon à propos de la prochaine élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting de la candidate du parti à la mairie de Lille Lahouaria Addouche, avant le second tour des élections municipales le 22 mars.

Municipales 2026
Jean-Luc Melenchon
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

information fournie par Boursorama 19 mars
1
2

Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol

information fournie par AFP Video 19 mars
3
3

Liban: effroi et destructions au coeur de Beyrouth, pilonné par Israël avec et sans avertissement

information fournie par AFP 18 mars
2
4

Liban: Israël frappe au coeur de Beyrouth, détruit deux ponts dans le sud

information fournie par AFP 18 mars
5

Liban: frappes israéliennes au coeur de Beyrouth, panique à Tyr

information fournie par AFP Video 18 mars
6

Incendie dans la principale installation gazière du Qatar après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 19 mars
7

Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël

information fournie par AFP Video 19 mars
2
8

Star d'internet, le singe Punch attire les foules dans son zoo au Japon

information fournie par AFP Video 19 mars
1

Kiev enverra "prochainement" au Moyen-Orient des experts militaires en drones

information fournie par AFP 06 mars
8
2

Municipales à Paris: quinquangulaire en vue, Grégoire finit largement devant

information fournie par AFP 16 mars
4
3

Le Havre: Philippe largement en tête, appelle au "plus large rassemblement"

information fournie par AFP Video 16 mars
4

Liban: des dégâts après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 16 mars
5

Municipales à Marseille: Payan appelle à "se rassembler" contre "la vague brune"

information fournie par AFP Video 16 mars
5
6

Trump veut enrôler l'Otan et Pékin dans le détroit d'Ormuz

information fournie par AFP 16 mars
21
7

Incendie et fumée aux abords de l'aéroport de Dubaï

information fournie par AFP Video 16 mars
8

Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord

information fournie par AFP Video 16 mars
3
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Le Coin des Experts : les Trackers 100% sur indices sectoriels

information fournie par SG Bourse 19 août 2025
4

La Minute Bourse : une gestion plutôt "top down" ou "bottom up" ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
5

La Minute Bourse : Front, Middle et Back Office: à quoi ça sert ?

information fournie par SG Bourse 23 juil. 2024
6

La Minute Bourse : les différents types d'ordres

information fournie par SG Bourse 23 juin 2025
7

Le Coin des Experts : qu'est ce qu'une stratégie Long--Short ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
8

La Minute Bourse : capitalisation boursière : des "large caps" aux micro caps

information fournie par SG Bourse 06 oct. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank