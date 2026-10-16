Une des méthodes utilisées pour entraîner les intelligences artificielles consiste a acheter, numériser, et détruire des livres. Nos confrères de France Télévisions ont enquêté sur ces pratiques controversées et sur le risque de voir disparaître des exemplaires rares de certains ouvrages qui ne sont plus édités.
Nourrir la machine : comment des livres sont numérisés et détruits pour entrainer l'IA
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