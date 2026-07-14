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Non, le Hezbollah n’a pas menacé la France d’un attentat le 14 juillet

information fournie par France 24 14/07/2026 à 21:42

Depuis plusieurs jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo attribuée au Hezbollah libanais. On y voit trois hommes menacer la France d’un attentat le 14 juillet. Cette vidéo est une mise en scène orchestrée par Storm 1516, l’un des vecteurs de la désinformation pro-russe en ligne.

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