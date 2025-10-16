"C'est une journée bien triste pour notre pays", réagit le député RN Jean-Philippe Tanguy après la motion de censure rejetée par les députés contre le gouvernement.
Non-censure: "Une journée bien triste pour notre pays" (Tanguy)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro