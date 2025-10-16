"Ce budget est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français", déclare Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale lors de l'examen des motions de censure déposées par LFI et le RN.
Motion de censure: l'année blanche inscrite dans le budget est une "année noire" (Le Pen)
