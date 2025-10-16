Le député écologiste Benjamin Lucas réagit après la motion de censure LFI rejetée par les députés contre le gouvernement, précisant qu'"un vote donne une décision, il n'abroge pas une conviction".
Non-censure: réaction du député écologiste Benjamin Lucas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro