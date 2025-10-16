"Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti Socialiste (...) rompez les rangs !", déclare Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, juste après leur motion de censure rejetée à quelques voix près, le Parti socialiste laissant sa chance au Premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites.
Non-censure: LFI appelle les électeurs du PS à "rompre les rangs"
