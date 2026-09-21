Le gouvernement nigérian a créé une commission indépendante chargée d'enquêter sur la mort en détention de 37 orpailleurs clandestins présumés. Trente-sept jeunes hommes ont été retrouvés morts jeudi 17 septembre à Minna, dans le centre du pays, alors qu'ils étaient détenus par le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria. Les familles réclament des explications et que justice soit faite.
Nigeria : Une commission d'enquête après la mort de 37 orpailleurs présumés en détention
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