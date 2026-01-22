Dimanche, des bandits ont kidnappé plus de 170 personnes dans l'attaque de trois églises dans l’État de Kaduna (nord) pendant la messe dominicale. Un otage a réussi à échapper à la vigilance des kidnappeurs. Il témoigne.
Nigeria : un enlèvement de masse dans le nord du pays
