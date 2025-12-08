Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier par des hommes armés dans une école catholique arrivent au siège du gouvernement de Minna, capitale de l'État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria mais le sort des 165 autres enlevés avec eux reste inconnu. IMAGES
Nigeria: les 100 écoliers libérés arrivent au siège du gouvernement local
