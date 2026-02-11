Amélie de Montchalin, proche d'Emmanuel Macron et ministre des Comptes publics, est nommée à la tête de la Cour des comptes par le chef de l'État. Première femme à occuper ce poste, elle succède à Pierre Moscovici. Une nomination qui fait bondir les oppositions qui fustigent une "république des copains" et estiment qu'il y a conflit d'intérêt. Emmanuel Macron veut-il garder la main ?
Amélie de Montchalin nommée à la Cour des comptes : l'opposition crie au scandale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro