 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amélie de Montchalin nommée à la Cour des comptes : l'opposition crie au scandale

information fournie par France 24 11/02/2026 à 15:54

Amélie de Montchalin, proche d'Emmanuel Macron et ministre des Comptes publics, est nommée à la tête de la Cour des comptes par le chef de l'État. Première femme à occuper ce poste, elle succède à Pierre Moscovici. Une nomination qui fait bondir les oppositions qui fustigent une "république des copains" et estiment qu'il y a conflit d'intérêt. Emmanuel Macron veut-il garder la main ?

Vidéos les + vues

1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Paralysé, un Chinois dirige sa ferme d'un simple doigt

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

JO 2026 : Éric Perrot remporte l'argent sur le 20 km individuel en biathlon

information fournie par France 24 07:14
5

Indignation sur un campus de Dakar après le décès d'un étudiant dans des heurts avec la police

information fournie par France 24 10 févr.
6

"Envie de pleurer": des ouvriers face aux dégâts de frappes russes sur une centrale électrique

information fournie par AFP Video 10 févr.
7

Premiers pas sous les drapeaux pour les candidats au nouveau service national

information fournie par AFP Video 10 févr.
1
8

Cuba au bord de l’asphyxie ?

information fournie par France 24 10 févr.
1

Sophie Binet juge que sa mise en examen est "soutenue et financée par l'extrême-droite"

information fournie par AFP Video 04 févr.
2
2

Minneapolis, bastion contre la politique migratoire de Donald Trump

information fournie par AFP Video 04 févr.
3

Soumission chimique: le combat de Leïla Chaouachi pour les victimes

information fournie par AFP Video 04 févr.
4

Leïla Chaouachi, la défense des droits des femmes en héritage

information fournie par AFP 04 févr.
3
5

La CGT alerte sur des libertés syndicales "en danger"

information fournie par AFP 04 févr.
6
6

L'émissaire de Trump à Minneapolis annonce le retrait de 700 policiers de l'immigration

information fournie par AFP Video 05 févr.
7

Minneapolis: retrait de 700 policiers de l'immigration, Trump envisage d'être plus "délicat"

information fournie par AFP 05 févr.
8
8

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank