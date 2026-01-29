Nicki Minaj, star du rap devenue fervente partisane de Donald Trump, a déclaré mercredi être "probablement la première fan du président" américain.
Nicki Minaj se décrit comme la "première fan" de Donald Trump
