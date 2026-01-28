Dans ce numéro 100 % cinéma de À l'Affiche ! Louise Dupont et Thomas Baurez commentent les films nominés pour la 51e cérémonie des César, qui se tiendra le 26 février 2026 à l'Olympia. "Nouvelle Vague" du réalisateur américain Richard Linklater arrive en tête avec dix nominations, suivi de "L'Attachement", "Dossier 137" mais aussi "L'Inconnu de la Grande Arche", une des surprises de ces nominations.
César 2026 : "Nouvelle Vague" crée la surprise avec dix nominations
