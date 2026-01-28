Plus d'une centaine de pompiers sont toujours mobilisés mercredi matin pour contenir un feu intense, déclaré la veille au soir dans un hôtel de la station de ski huppée de Courchevel, où près de 300 personnes ont été évacuées.
Feu intense dans un hôtel de luxe à Courchevel, près de 300 personnes évacuées
