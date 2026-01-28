Le chancelier Friedrich Merz accueille le Premier ministre roumain, Ilie Bolojan à la chancellerie à Berlin, avant leur entretien et une conférence de presse commune. IMAGES
Le chancelier Friedrich Merz accueille le Premier ministre roumain Ilie Bolojan à Berlin
