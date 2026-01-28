Housseini Amion Guindo, ancien ministre et vice-président de l'Assemblée nationale malienne, a expliqué à France 24 pourquoi il a rejoint la coalition menée par l'imam Mahmoud Dicko, qui vit en exil en Algérie. Il "donne la garantie d'un retour au multipartisme et à la démocratie", affirme-t-il, qualifiant la junte au pouvoir "de dictature stérile".
"L'imam Dicko est la garantie d'un retour à la démocratie", dit l'opposant malien H. A. Guindo
