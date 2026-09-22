La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodríguez arrive à la mission permanente de son pays auprès des Nations unies à New York, où elle participe à l'Assemblée générale de l'ONU. Elle doit rencontrer le président américain Donald Trump, pour leur première rencontre depuis qu'elle a pris la tête du Venezuela en janvier.
New York : arrivée de Delcy Rodríguez à la mission du Venezuela auprès de l'ONU
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