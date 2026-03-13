Images des forces de l’ordre à l’extérieur d’une synagogue attaquée dans l’État américain du Michigan. Un assaillant non identifié est mort après avoir foncé avec sa voiture sur la synagogue à la périphérie de Détroit, dans le Michigan, et provoqué un incendie, ont indiqué les policiers. IMAGES
Forces de l’ordre sur les lieux de l’attaque d’une synagogue dans le Michigan
