Des drones livraient vendredi de l’aide dans des zones reculées du Népal, touchées par les inondations. Des crues et glissements de terrain ont coupé des communautés du reste du pays.
Népal: des drones livrent des secours dans les zones sinistrées
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