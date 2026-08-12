À Sainte-Marie-aux-Mines, la sécheresse a réduit le débit des sources qui alimentent la petite commune alsacienne en eau potable, la contraignant pour la première fois à un expédient, le camion-citerne.
En Alsace, un camion-citerne en renfort pour l'eau potable
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