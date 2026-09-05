Poutine rencontre à Moscou les émissaires de Trump pour parler de l'Ukraine

Des équipes de secours sur le site d'un incendie après une attaque de drone contre le siège des Services de sécurité ukrainiens (SBU), le 4 septembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Maryke VERMAAK )

Vladimir Poutine a rencontré samedi les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, porteurs selon Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit en Ukraine.

Ils doivent ensuite pour la première fois se rendre à Kiev en tant que médiateurs.

"Chers collègues, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Moscou. La situation n'est bien sûr pas simple", a déclaré le président aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin, selon des images diffusées par la télévision russe.

"Mais avant d'aborder ce sujet, je tiens à demander à chacun de transmettre ses meilleurs vœux et ses remerciements au président américain, M. Trump", a ajouté M. Poutine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les aéroports de Kiev ont été la cible de frappes russes, a de son côté dénoncé le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky qui y a vu la volonté de la Russie de perturber le voyage dans son pays de MM. Witkoff et Kushner.

Et les bombardements russes en Ukraine samedi ont fait au moins sept morts, deux dans le district de Boutcha, près de la capitale, et cinq dans la région de Dnipro, dans le centre, selon les autorités ukrainiennes.

"Une idée pour la paix"

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a néanmoins affirmé samedi que Vladimir Poutine avait ordonné de cesser les frappes pour trois jours sur Kiev, le temps des contacts prévus avec ces représentants du gouvernement américain.

La veille, Volodymyr Zelensky avait assuré que l'Ukraine ne bombarderait pas la Russie pendant ces négociations et avait demandé à Moscou d'"assurer réciproquement un cessez-le-feu" pendant "la durée nécessaire à la conduite" des pourparlers.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour tenter de trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Photo publiée sur le compte X officiel de l'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, montrant Jared Kushner (g), gendre du président américain Donald Trump, et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff (d) accueillis par Kirill Dmitriev (x) à leur arrivée à l'aéroport international de Vnoukovo, à Moscou, le 5 septembre 2026 ( X / @kadmitriev / Handout )

Le président américain n'a pas précisé si la proposition transmise par ses émissaires impliquait une cession de territoires de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant. Il a juste déclaré : "Nous avons une idée pour la paix".

Il a par ailleurs attribué la guerre, qui a débuté avec le déclenchement d'une offensive russe de grande ampleur contre l'Ukraine en février 2022, à un "problème de personnalité" entre MM. Zelensky et Poutine.

Le déplacement, un événement rare, du directeur de la CIA, John Ratcliffe, la semaine dernière dans la capitale russe, avait suscité de nombreuses conjectures.

Aéroports de Kiev visés

Selon M. Zelensky, il a été envisagé que MM. Kushner et Witkoff aillent à Kiev en avion, ce qui serait exceptionnel car l'espace aérien et les aéroports ukrainiens sont fermés depuis le début du conflit.

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 4 septembre 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors d'une réunion avec le chef du Service sécurité de l'Ukraine (SBU), Oleksandre Poklad (d), à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Les personnalités se rendant en Ukraine prennent généralement le train à partir de pays tiers, ce qui implique des trajets bien plus longs.

Mais des bombardements russes "démonstratifs" se sont produits dans la nuit sur les deux aéroports de la capitale ukrainienne, selon Volodymyr Zelensky, qui n'a pas précisé l'ampleur des dégâts occasionnés.

"Il est clair que ces frappes russes sur les aéroports constituent une réaction aux discussions et aux préparatifs concernant l'éventualité d'un déplacement de la partie américaine en Ukraine par voie aérienne et d'un atterrissage aux aéroports de Kiev ou de Boryspil", a-t-il déploré.

Dans le centre-est de l'Ukraine, à Kamianske, une autre attaque nocturne russe a fait au moins cinq morts et cinq blessés, selon les autorités régionales.

Vendredi, en plein centre historique de Kiev, le siège des services de sécurité ukrainiens (SBU) avait été touché, de manière spectaculaire, par un drone russe. Bilan officiel : quinze blessés.

L'appareil sans pilote "visait directement le bureau du chef du service de sécurité", Oleksandre Poklad, a accusé le président ukrainien.

Des secouristes sur le site d'un immeuble résidentiel endommagé par une frappe russe à Kiev, le 3 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

L'armée russe multiplie ces dernières semaines ses frappes de drones et de missiles de jour comme de nuit sur Kiev et d'autres villes.

Cet été, les forces ukrainiennes ont également intensifié leurs bombardements en Russie, parfois très loin du front, disant cibler des infrastructures logistiques, militaires et énergétiques.