Les efforts persistants des secours ont permis samedi de retrouver deux nouveaux rescapés au Népal, un Chinois extrait d'un tunnel et une sexagénaire sortie de sa maison sous la boue, dix jours après la crue meurtrière qui a balayé l'Himalaya.
Crue dans l'Himalaya : deux nouveaux miraculés
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