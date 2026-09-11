Le 26 août, après 8 h 30. Un glissement de terrain provoque l'effondrement d'un glacier sur la face nord du Langtang Lirung, un sommet himalayen situé à la frontière entre le Népal et la Chine. En quelques minutes, un tsunami de glace et de roche dévale la montagne, détruit tout ce qui se trouve sur son passage et sème la mort. Le Népal, petite nation de trente millions d'habitants, vient de subir une nouvelle catastrophe, alors le pays se relève à peine du séisme de 2015.
Népal, après l'urgence
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