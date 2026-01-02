"Un beau geste pour la France", "une politique migratoire à deux vitesses". Les avis sont divisés dans les rues de Paris après que l'acteur américain George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité française.
Naturalisation de George Clooney: réactions dans les rues de Paris
