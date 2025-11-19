 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Narcotrafic : émotion à Marseille après le premier "crime présumé d’intimidation"

information fournie par France 24 19/11/2025 à 10:56

À la une de la presse ce mercredi 19 novembre, le cri du cœur d’Amine Kessaci dans Le Monde, militant contre le narcotrafic dont le petit frère a été assassiné dans un premier crime présumé d’intimidation ; la situation catastrophique dans la jungle de Dunkerque ; les traces du tout premier baiser de l’Histoire remontant à 21 millions d’années et un scandale moral en Chine autour de la cryogénisation d’une défunte dont le veuf a trouvé une nouvelle partenaire.

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
2

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
1
3

Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
4

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 18 nov.
2
5

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP Video 18 nov.
6

Une édition de Choose France focalisée sur les entreprises tricolores qui investissent en France

information fournie par AFP 17 nov.
4
7

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 02:28
7
8

Zelensky en Turquie mercredi pour "réengager" les Etats-Unis dans les efforts de paix avec Moscou

information fournie par AFP 18 nov.
1
1

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
3

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
4

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
5

PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients

information fournie par Tout sur mes finances  13 nov.
1
6

Voici pourquoi le pétrole et le gaz ont encore de beaux jours devant eux…

information fournie par Ecorama 13 nov.
7

Investir dans les PME avec le FCPR Vatel Rendement PME

information fournie par Boursorama 13 nov.
8

A Rillieux-la-Pape, l'escalade des violences urbaines

information fournie par AFP 13 nov.
1
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
4

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
6

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank