À la une de la presse ce mercredi 19 novembre, le cri du cœur d’Amine Kessaci dans Le Monde, militant contre le narcotrafic dont le petit frère a été assassiné dans un premier crime présumé d’intimidation ; la situation catastrophique dans la jungle de Dunkerque ; les traces du tout premier baiser de l’Histoire remontant à 21 millions d’années et un scandale moral en Chine autour de la cryogénisation d’une défunte dont le veuf a trouvé une nouvelle partenaire.
Narcotrafic : émotion à Marseille après le premier "crime présumé d’intimidation"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro