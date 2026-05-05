Les prix du carburant continuent de grimper. Les territoires ultramarins, aussi touchés par cette inflation pourrait bénéficier “de mesures renforcées et spécifiques” selon la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Il sera aussi question des discussions en Nouvelle-Calédonie, qui “se poursuivent” selon la ministre. Sur Mayotte, où la question de l’immigration illégale est centrale, elle estime qu’il faut “un durcissement de l’accès à la nationalité”.
Naïma Moutchou (Horizons) : "Sur les carburants, de possibles mesures ciblées pour les Outre-mer"
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