Près d’une semaine après la mutinerie qui a secoué le Niger,le porte-parole du gouvernement a lu publiquement un court message et accuse la France et ses « valets africains » d’être responsables de la tentative de coup d’État du 29 août dernier. Un discours habituel depuis la prise de pouvoir des militaires au Niger en 2023 mais qui cette fois ne cite pas nommément les pays précédemment accusés, comme le Tchad.
Mutinerie au Niger : les autorités accusent à nouveau la France et "ses valets africains"
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