Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse... Le suspense est de mise dans la quasi-totalité des grandes villes de France au second tour dimanche des élections municipales, marquées par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national à un an de la présidentielle.
Municipales: un second tour à haut suspense
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