Municipales: "battre la droite et l'extrême-droite ", déclare Olivier Faure

"Ce bulletin poussera le plus haut possible les candidats de gauche unis au second tour pour battre la droite et l'extrême-droite" lors des municipales, déclare Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, lors de la convention nationale du parti pour les municipales. SONORE
