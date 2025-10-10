Les élections municipales du Kosovo interviennent dans un contexte de blocage de toutes négociations entre Belgrade et Pristina, alors que le gouvernement kosovar refuse de mettre en place "l'Association des municipalités serbes", une institution censée garantir un minimum de droits à la communauté serbe. Reportage à Gračanica, où la mairie pourrait passer aux mains de la communauté albanaise pour la toute première fois de l'histoire de la ville, par Laurent Rouy.
Municipales au Kosovo : la minorité serbe inquiète
