Le candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, présente son programme axé sur la jeunesse et l’écologie, promettant des "moyens sans précédent" pour répondre à la souffrance des jeunes Parisiens.
Municipales à Paris: Grégoire présente son programme
