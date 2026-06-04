Israël poursuit ses bombardements au Liban en dépit d'un accord de cessez-le-feu. Un casque bleu serbe a été tué dans le sud du pays où des tirs de mortier ont atteint sa base, ce jeudi. Il est le septième casque bleu de la FINUL tué depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars dans la guerre, après des tirs du Hezbollah pro-iranien contre Israël en soutien à Téhéran. Les explications avec notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi.
Moyen-Orient : “Malgré les discussions, le terrain reste violent”
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