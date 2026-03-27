La cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper a exhorté vendredi à "une résolution rapide" du conflit au Moyen-Orient et déploré une prise en otage de l'économie mondiale par l'Iran. SONORE
Moyen-Orient: la cheffe de la diplomatie britannique exhorte à "une résolution rapide"
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