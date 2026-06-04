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Moyen-Orient : l’accord entre Israël et le Liban tiendra-t-il ?

information fournie par France 24 04/06/2026 à 16:32

Un accord de façade a été conclu entre Israéliens et Libanais à Washington, ce mercredi. La cessation des hostilités est conditionnée à un arrêt des tirs de la part du Hezbollah. Le groupe chiite a refusé, en évoquant "une capitulation et une défaite". En attendant, les Israéliens poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban.

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