Des frappes israéliennes ont touché le sud du Liban à nouveau dans la région de Nabatiyeh malgré l'accord conclu entre Téhéran et Washington, censé concerner ce front libanais. Une situation qui pourrait mettre en péril l'accord de paix conclu entre les États-Unis et l'Iran qui n'est pas encore officiellement signé. Depuis le G7, Donald Trump a critiqué ouvertement la stratégie israélienne. Les explications de notre chroniqueur international Gauthier Rybinski.
Moyen-Orient : Israël continue de frapper le Liban dans le sud du pays
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