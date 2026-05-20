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Stellantis : des voitures chinoises bientôt produites en France ?

information fournie par France 24 20/05/2026 à 22:48

Le constructeur automobile Stellantis veut ouvrir les portes de son usine de Rennes à son partenaire chinois Dongfeng via la création d'une coentreprise. Cette stratégie pourrait permettre de sauver le site français actuellement en surcapacité, mais risque de mettre en danger ses équipementiers.

Véhicules électriques

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