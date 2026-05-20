Le constructeur automobile Stellantis veut ouvrir les portes de son usine de Rennes à son partenaire chinois Dongfeng via la création d'une coentreprise. Cette stratégie pourrait permettre de sauver le site français actuellement en surcapacité, mais risque de mettre en danger ses équipementiers.
Stellantis : des voitures chinoises bientôt produites en France ?
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