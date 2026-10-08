En marge de la manifestation lycéenne à Lille (Nord), Marine Tondelier a fustigé jeudi les annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu qui, selon la cheffe des écologistes, a pris mercredi soir la parole "pour dire rien" sauf "annoncer qu'il allait faire des annonces fin octobre".
Mouvement des lycéens : Tondelier fustige les annonces du Premier ministre
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