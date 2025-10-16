Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui affronte deux motions de censure à l'Assemblée nationale, estime qu'il s'agit d'un "moment de vérité" entre "ordre républicain" et "désordre".
Motions de censure: un "moment de vérité" entre "ordre républicain" et "désordre" (Lecornu)
