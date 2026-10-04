Des centaines de familles se sont rassemblées pour accueillir leurs proches devant la base de la marine birmane de Thanlyin. Près de 1 500 Birmans ont été renvoyés de Malaisie dans le cadre d'un programme dénoncé par les associations de défense des droits humains comme étant dangereux pour ces personnes dans un pays déchiré par la guerre. Certains sont montés dans des bus, saluant de la main par les fenêtres alors qu’ils quittaient la base. IMAGES
Des centaines de familles renvoyées de Malaisie arrivent en Birmanie
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