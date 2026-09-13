Les journalistes d'investigation Yuval Abraham et Rachel Szor, déjà coauteurs du documentaire oscarisé "No Other Land" (2024), ont reçu samedi le prix spécial du jury de la Mostra de Venise pour leur documentaire "NAZA", qui révèle les outils technologiques utilisés par l'armée israélienne pour éliminer des cibles palestiniennes dans Gaza.
Mostra de Venise : le documentaire NAZA sur Gaza remporte le prix spécial du jury
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