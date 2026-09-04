La casting du film 15/18 du réalisateur français Cédric Kahn monte les marches du tapis rouge avant la première du film au Festival de Venise. "15/18" est une plongée dans le quotidien d'une unité de soins pédopsychiatriques. IMAGES
Mostra de Venise: 15/18 de Cédric Kahn sur le tapis rouge
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