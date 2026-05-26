La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en visite à Vilnius, fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie, l'accusant de chercher à "déstabiliser les sociétés démocratiques" de l'UE.
Moscou cherche à "déstabiliser" les démocraties européennes, dénonce von der Leyen
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