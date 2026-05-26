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Moscou cherche à "déstabiliser" les démocraties européennes, dénonce von der Leyen

information fournie par AFP Video 26/05/2026 à 20:25

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en visite à Vilnius, fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie, l'accusant de chercher à "déstabiliser les sociétés démocratiques" de l'UE.

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2 commentaires

  • 10:42

    L'UE s'est laissée entraînée dans la guerre de Biden contre la Russie par Ukraine interposée. Trump a compris que la partie est perdue, il s'est retiré et il a laissé les occidentaux se dépatouiller en fournissant des armes. La partie est perdue et plutôt que le reconnaître, ils s’enferrent dans la guerre en prétendant que la Russie est une menace pour l’Europe : mensonge éhonté !

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